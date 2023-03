Promo Iliad 100: minuti illimitati e 100 Giga a 7,99 euro

Iliad ha rinnovato i suoi piani tariffari, ora puoi attivare online la nuova promo Iliad 100 che comprende ogni mese, minuti e sms illimitati e 100 Giga di traffico in 4G a 7,99 euro per sempre. Tutte le offerte Iliad sono trasparenti, senza vincoli, senza costi nascosti e garantite per sempre. Scopri nel dettaglio tutto quello che devi sapere su questa offerta.

Attiva online la promo Iliad 100 a 7,99 euro

Promo Iliad 100: i dettagli dell’ offerta

La nuova Promo Iliad 100 ti garantisce ogni mese, un piano all inclusive con minuti e sms illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G. Hai anche 8 giga al mese dedicati al roaming in Europa. Sono gratuiti i servizi: hotspot, portabilità numero, segreteria telefonica, mi richiami, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo. Superata la soglia dei 100 Giga, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€/100MB. Niente vincoli e costi nascosti. Il prezzo del canone è di 7,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum.

Iliad 100 può essere sottoscritta sia dai nuovi clienti Iliad che desiderano attivare una nuova sim con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero, sia da coloro che provengano da: Iliad solo Voce e Iliad Giga 150 senza costi aggiuntivi.

Andiamo a riassumere i servizi inclusi e i costi dalla Promo Iliad 100:

Minuti illimitati

Sms illimitati

Navigazione internet nazionale: 100 Giga al mese, reti 4G e 4G+

Navigazione internet in Unione Europea: 8 Giga al mese

Servizi: hotspot, portabilità numero, segreteria telefonica, mi richiami, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo

Costo abbonamento: 7,99 euro al mese, bloccato per sempre

Costo attivazione: 9,99 euro una tantum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.