PROMO FOLLE: Fibra + Mobile WINDTRE da 19,99€

WINDTRE ha lanciato da alcuni giorni e solo in determinati Negozi aderenti una promozione BOMBA che permette di attivare sia il Mobile che la Fibra ad un prezzo mai visto.

La tariffa è simile alla Convergenza Yellow, una winback dedicata solo a specifici ex clienti che passano da determinati MVNO e che in abbinata attivano anche internet a casa. In questo caso, però, tale offerta è attivabile da una cerchia più ampia di clientela anche se non ha ricevuto il messaggio di rientro in WINDTRE.

Vediamo nello specifico cosa include questa Combo disponibile solo richiedendo anche contestualmente la portabilità da alcuni gestori virtuali.

Fibra + Mobile WINDTRE: i dettagli della PROMO FOLLE!

La promozione che in pratica abbina sia il mobile che il fisso prevede per la componente fissa internet a casa flat 24 ore su 24 in FTTH ed FTTC VULA, modem incluso per 48 mesi e 12 Mesi di Amazon Prime gratis. Tutto questo a soli 19,99 euro mensili.

Per avere questa scontistica, è necessario passare anche il proprio numero di cellulare a WINDTRE con una promo dedicata.

La tariffa disponibile SOLO in portabilità da alcuni virtuali come Fastweb, Rabona Mobile, Lyca Mobile ed altri è denominata GO UNLIMITED LITE+ Easy Pay e prevede Giga Illimitati, 200 SMS e minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso italiano. Il tutto ad un prezzo davvero incredibile. Stiamo parlando di appena 4,99 euro al mese. Praticamente, con meno di 25 euro al mese, IVA compresa, avrete sia internet a casa che una SIM con una promozione introvabile!

I Giga Illimitati sono inclusi gratuitamente con la Super Fibra. In caso di KO della linea, di recesso o cambio operatore del mobile la promo avrà 100 Giga mensili.

Costi ed altro

Questo bundle prevede un contributo di attivazione per la linea Fissa di 9,99 euro una tantum. Mentre, la promo a meno di 5 euro al mese sul Mobile non ha costi iniziali.