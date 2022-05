PROMO Fastweb 5G: 150 Giga a 7,95€ al mese

La PROMO Fastweb 5G offre oltre al consueto bundle voce e dati anche 3 mesi di Corriere Digital Edition. La tariffa di Fastweb che vedremo meglio tra poco è disponibile fino al 31 Maggio 2022.

Il prezzo dell’offerta è bloccato dal gestore per un anno. L’offerta inoltre non ha vincoli contrattuali ed è disponibile sia per nuovi clienti in portabilità sia per chi necessita di attivare un nuovo numero.

Mobile Freedom è attivabile anche dai già clienti senza costi di attivazione.

PROMO Fastweb 5G: i dettagli dell’offerta economica senza compromessi!

La promozione di quest’articolo prevede ben 150 Giga di traffico internet anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutto il territorio nazionale e 100 messaggi anch’essi verso tutti i carrier. Il tutto ad un prezzo molto competitivo. Stiamo parlando di meno di 8 euro al mese. Più precisamente 7,95 euro mensili.

Oltre ai 3 mesi di Corriere in versione Digital, Fastweb, mette a disposizione anche i corsi della sua Digital Academy per coltivare il proprio talento digitale. La promo in questione, inoltre, offre anche 6 Giga di traffico dati in roaming, 500 minuti dall’Estero verso l’Italia e 100 SMS. Come da tradizione di questo carrier, i Giga sono utilizzabili oltre che in Europa anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Nel costo mensile troviamo anche alcuni addon extra completamente gratuiti come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo tramite 4046.

L’offerta in questione non prevede vincoli contrattuali. L’operatore inoltre garantisce per ben 12 mesi il canone mensile sottoscritto di 7,95€.

Costi ed altro

L’offerta in scadenza a fine mese è attivabile seguendo questo link. Non sono previsti costi di attivazione né contributi per la spedizione della SIM. L’unico ammontare richiesto è di 10 euro per la scheda SIM.

Il tutto sempre senza vincoli e senza costi nascosti!