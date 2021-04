Le Promo Family di WINDTRE sono sicuramente adatte per chi è alla ricerca di una soluzione per far risparmiare tutta la famiglia.

Promo Family: cosa prevedono?

Partiamo dicendo che queste tariffe sono disponibili solo per chi attiva almeno una SIM con un’offerta compatibile. Tra queste troviamo la Medium Easy Pay, Large Easy Pay, XLarge Easy Pay, Unlimited Easy Pay, Smart Pack 100 5G e Smart Pack Unlimited 5G.

Le promo Family che prevedono la possibilità di attivare fino a 3 SIM aggiuntive sono:

Family Easy Pay : questa tariffa voce e internet prevede 50GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a soli 9,99€ al mese .

: questa tariffa voce e internet prevede di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a soli . Cube Family Easy Pay : la seconda promo offre 100GB di internet alla massima velocità con il WebCube. 4G+ incluso nel prezzo sempre a 9,99 euro ogni mese .

: la seconda promo offre di internet alla massima velocità con il incluso nel prezzo sempre a . Smart Pack Family: la terza offerta gode di 50 Giga di traffico internet, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti gli operatori nazionali con uno smartphone incluso a scelta. Tutto questo ad appena 11,99 euro mensili.

Costi ed altro

Le promozioni che abbiamo visto sinora hanno un contributo iniziale pari a 6,99 euro una tantum e possono essere attivate entro 7 giorni dall’attivazione delle tariffe Medium Easy Pay, Large Easy Pay, XLarge Easy Pay, Unlimited Easy Pay, Smart Pack 100 5G o Smart Pack Unlimited 5G.

