PROMO ETNICA Ciaho.: 100GB a 8,99€ al mese

L'operatore virtuale di Vodafone decide di rimodulare la sua PROMO Ciaho. dedicata ai clienti etnici e disponibile ora a meno di 9 euro al mese. Per i normali clienti con esigenze diverse da quelli nati all'Estero sono disponibili queste PROMO.

PROMO Ciaho.: i dettagli

La promozione offre 100 Giga di traffico internet fino a 30 Mbps in upload e download, minuti illimitati in Italia verso tutti i gestori mobili e fissi, SMS sempre senza alcun limite e verso tutti e 150 minuti di chiamate verso 37 Paesi Esteri. Il tutto a soli 8,99 euro ogni mese. Anche per questa tariffa etnica è possibile usufruire dell'opzione Riparti che permette di rinnovare in anticipo il bundle.

Il bundle utilizzabile per chiamare dall'Italia verso l'Estero senza costi aggiuntivi è disponibile per i seguenti Paesi:

Argentina, Australia (solo fisso), Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile (solo fisso), Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Israele (solo fisso), Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera ed Ungheria.

Con questa promozione, attivabile solo dai clienti nati all'Estero, Ho Mobile offre anche un voucher del 15% da utilizzare sul sito o sull'applicazione FlixBus.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto oggi prevede un contributo iniziale pari a 9 euro una tantum. SIM e Attivazione sono invece entrambe gratuite.