Promo Eolo: Internet ultraveloce a partire da 24,90 euro

Se non vuoi essere vincolato dall’ avere una linea fissa in casa per connetterti a internet, allora ti consigliamo di attivare online la Promo di Eolo Più a partire da 24,90 euro al mese. La rete Eolo è una infrastruttura di tipo Fixed Wireless Access (FWA), con cui questo operatore eroga un servizio di accesso a banda ultralarga. Vediamo nel dettaglio come si compone questa offerta.

Promo Eolo Più: i dettagli dell’offerta

Inizia a navigare senza linea fissa, con una proposta su misura per te e senza vincoli. La rete Eolo è stata realizzata per garantire un’ alta affidabilità dei servizi offerti. Con la Promo wireless di Eolo Più dedicata ai privati, hai una connessione internet senza limiti fino a 30 Mb/s in download se non aggiungi pacchetti, chiamate illimitate verso fissi e mobili senza scatto alla risposta, il modem Eolo router gratuito e il servizio di assistenza entro 3 minuti.

Il canone mensile in promozione è a partire da 24,90 euro, con installazione standard con tecnico certificato Eolo in promozione speciale a 19,90 euro una tantum. Non vi sono vincoli e costi di recesso. Affrettati ad attivarla perchè la promo è disponibile fino al 28/02/2023.

Se aggiungi anche il pacchetto completo +Intrattenimento e +Studio e Lavoro navighi fino a 200 Mb/s in download con solo 8 euro in più al mese in base alla tecnologia di attivazione. Puoi anche decidere di aggiungere i pacchetti singolarmente.

Attiva online Eolo Più

+Intrattenimento per avere streaming e gaming alla massima velocità, su più dispositivi. Primo mese gratis poi paghi 5 euro al mese e comprende:

+Streaming e Gaming

+Ultra velocità

+EOLOrouterEVO

+IP statico pubblico (attivabile entro 60 giorni dall’attivazione della linea)

+Studio e Lavoro per studiare e lavorare senza difficoltà con l’ultra velocità e l’assistenza Eolo. Provalo gratis il primo mese gratis poi paghi 5 euro al mese e comprende:

+Lavoro e studio da casa

+Ultra velocità

+EOLOrouterEVO

Attiva online Eolo Più

+Sicurezza per proteggere la tua rete da attacchi esterni e tutelare i più piccoli. Provalo gratis il primo mese gratis poi paghi 3 euro al mese e comprende:

+Antivirus

+Parental Control

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.