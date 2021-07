La Promo last minute Creami WOW 30 GB di Poste Mobile ritorna attivabile online sempre per pochi giorni. Questa volta c'è tempo fino a domenica per aderire a tale tariffa esclusiva!

Promo Creami WOW 30GB: i dettagli

L'offerta telefonica in questione offre 30 Giga di internet sulla rete Giga Network di Vodafone in 4G fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori nazionali sia mobili che fissi e SMS sempre senza limiti al prezzo mensile di 4,99 euro. Inoltre, nel prezzo davvero incredibile è incluso anche un buon bundle di internet da usufruire in roaming all'interno dell'Unione Europea. Stiamo parlando di ben 2,73 Giga ogni mese. Nel canone mensile sono anche compresi i servizi di reperibilità Ti Cerco e Richiama Ora.

La tariffa nello specifico è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure per coloro i quali necessitano di una nuova numerazione.

Costi ed altro

Come abbiamo già specificato all'inizio, tale tariffa è disponibile online solo fino al 25 Luglio 2021. Questa promozione lampo prevede un contributo iniziale pari a 20 euro una tantum con 10€ di credito incluso utile per rinnovare l'offerta per due mesi. Inoltre, non sono previsti vincoli né modifiche unilaterali, il prezzo dunque è bloccato!

