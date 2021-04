La tariffa Promo Creami Relax 100 del virtuale Poste Mobile mette a disposizione dell’utente ben 100GB di internet ad un prezzo decrescente nel tempo.

Promo Creami Relax 100: i dettagli

La promozione offre un pacchetto di minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia, SMS senza limiti e 100GB di internet in 4G+ a 8€ al mese. Il prezzo viene garantito a partire dal settimo mese e per i successivi mesi di permanenza con il virtuale. Il canone iniziale ammonta a 10€ e, con il passare dei mesi, scende fino a 8€. L’offerta in questione è disponibile alla velocità di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Il fatto che l’offerta col passare del tempo diminuisce di canone è un bene per il nostro portafoglio ma non lo è per i Giga a disposizione in roaming. I primi tre mesi il bundle disponibile in Europa è pari a 5,46GB, mentre, con l’offerta a 8 euro al mese si abbassa a 4,37GB.

Costi ed altro

Il costo iniziale da sostenere è pari a 10€, anziché 15 euro. La Promo Creami Relax 100 può essere attivata sia richiedendo la portabilità da qualsiasi operatore sia attivando una nuova numerazione. Questa tariffa è attivabile online entro il 20 Aprile 2021 con spedizione gratuita della SIM a casa.

PosteMobile

Tariffe