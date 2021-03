Il proiettore Xiaomi Mi Smart Compact Projector è in offerta su Amazon a 399€, lo sconto del 20% corrisponde ad un risparmio di otre 100 euro.

Questo modello offre un’ottima qualità video, raggiunge la risoluzione FullHD 1080p e proietta un’immagine dai 60 fino a 120 pollici. Le dimensioni compatte e il peso di 2.5 Kg rendono il prodotto portatile e facile da spostare, la scocca esterna in plastica è dotata di una griglia laterale per la corretta dissipazione del calore e davanti troviamo un inserto in tessuto che contribuisce al design ricercato e minimal del dispositivo.

Il proiettore Xiaomi integra 2 potenti altoparlanti che offrono una grande prestazione audio con Dolby/DTS, non è necessario collegare dispositivi di riproduzione esterni per godere appieno dei contenuti multimediali.

Il sistema operativo Android TV 9.0 permette facile accesso a tutti i principali servizi di streaming video, come Netflix, Prime Video, NOW, Disney+, DAZN e molti altri. Tramite lo store è possibile scegliere tra migliaia di app scaricabili ed adattare l’interfaccia secondo le proprie esigenze e preferenze.

Grazie alla presenza di un sistema Chromecast integrato è possibile trasmettere i contenuti direttamente dal proprio smartphone o tablet Android, per continuare la visione di un contenuto sfruttando l’ampio schermo da 120 pollici del proiettore Xiaomi.

Oggi il proiettore Xiaomi Mi Smart Compact Projector è in offerta su Amazon a 399€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo solito. Il prodotto beneficia della spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home