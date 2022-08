Proiettore per smartphone a 35€: lo SFIZIO tech da togliersi (-50%)

Un proiettore per smartphone versatile, compatto e facile da utilizzare: perfetto per guardare su grande schermo (fino a 100″) quello che c’è sul display del tuo dispositivo. Super semplice da utilizzare e bellissimo nel design, da Amazon lo prendi a metà prezzo adesso. Per portarlo a casa a 35€ circa appena devi solo metterlo nel carrello a – prima di pagare – applicare il codice “NCERRSMQ”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Proiettore per smartphone: divertimento a metà prezzo

Super semplice da usare, lo colleghi a una fonte di energia elettrica (anche un powerbank), attacchi lo smartphone tramite cavetto e lo accendi. Il contenuto puoi riprodurlo sul muro o su un telo apposito, arrivando fino a 100″. L’ideale per guardare video e foto in formato gigante. Compatto ed elegante nel design, puoi portarlo con te e utilizzarlo ovunque.

Seppure economico ed entry level, questo proiettore per smartphone è un gadget super divertente. Soprattutto, a questo prezzo – complice lo sconto del 50% – è imperdibile. Non perdere l’occasione di accaparrartelo da Amazon con il coupon: mettilo nel carrello e applica il codice “NCERRSMQ”. Lo prendi a 35€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.