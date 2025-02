Problemi con Pixel 6a: la batteria si gonfia

Uno degli smartphone particolarmente amati per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e il supporto agli aggiornamenti particolarmente longevo è il Google Pixel 6a. Purtroppo però, secondo quanto riferito dai colleghi di PhoneAndroid, un utente avrebbe rivelato un aspetto preoccupante del telefono in questione.

In pratica, questo utente avrebbe pubblicato sui social network delle fotografie che ritraggono il suo smartphone con lo schermo leggermente sollevato dalla scocca. Il motivo sarebbe la batteria in espansione. Questo fenomeno, particolarmente noto perché rilevato anche in altri brand importanti, è noto e pericoloso. Un tempo anche alcuni Pixel 4XL ebbero lo stesso problema.

“In genere, le batterie gonfie non rappresentano un pericolo per la sicurezza, a condizione che tu agisca con estrema cautela. Tuttavia, possono agevolare il contatto del dispositivo con liquidi o polvere. Le batterie esposte sono più soggette a danni accidentali (ad esempio la foratura) e possono surriscaldarsi e causare lesioni”, spiega Google sul suo sito ufficiale.

Il colosso di Mountain View fornisce anche alcune indicazioni nel caso il tuo Pixel 6a dovesse presentare lo stesso problema: “Recuperare i dati personali o ripristinare i dati di fabbrica per ‘cancellare’ i dati sul dispositivo prima di restituirlo o riciclarlo. Far scaricare completamente la batteria del dispositivo. Per farlo, posiziona il dispositivo su un tavolo o un ripiano senza utilizzarlo per diversi giorni finché la batteria non si scarica naturalmente. Se necessario, contatta l’assistenza clienti di Google per ulteriori indicazioni”.

Pixel 6a: cosa non fare in caso la batteria si gonfiasse

Se sei in possesso di un Pixel 6a non preoccuparti eccessivamente. Il problema che ha riscontrato questo utente potrebbe essere un caso isolato, anche se alcuni modelli Pixel 6 hanno avuto lo stesso problema. Di contro, se anche tu dovessi avere problemi con la batteria del tuo telefono e notare un rigonfiamento nella scocca, ecco cosa non devi fare secondo le istruzioni fornite da Google.

Mai premere o forzare il rivestimento in vetro o la cover posteriore dello smartphone, sperando in un rientro miracoloso della batteria. Inoltre, è sconsigliato anche aprire la cover per provare a rimuovere la batteria gonfia dal dispositivo. Sono sconsigliati anche tutti i tentativi autonomi di riparazione della batteria e smontaggio del dispositivo.