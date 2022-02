Problemi di sicurezza? 11€ ed hai una telecamera che FA PAURA

Tipi loschi che si aggirano vicino casa? Mettigli subito paura con una telecamera di sicurezza fatta e finita. Costa appena 11,98€ e fa il suo dovere: incute timore, ma attenzione, è finta. Funziona al 100%, non ha bisogno di fili ed ha anche il LED che illude tutti quanti. Tu la fissi dove vuoi e lei sembra sempre attenta a pizzicare chi fa il furbo.

Praticamente è un sistema di sicurezza infallibile sotto certi punti di vista, quindi fai bene i tuoi calcoli. La spedizione è completamente gratuita in tutta Italia.

Telecamera di sicurezza finta: una risorsa eccezionale

Se hai messo in piena sicurezza la tua casa ma hai tralasciato il giardino o uno spazio esterno, non ti preoccupare, non devi spendere un bancale di soldi. Con questa telecamera di sicurezza finta hai tutto sotto controllo, più o meno. Ovviamente non ti fa vedere ciò che succede perché in realtà non è dotata di una lente, ma gli altri cosa ne possono sapere?

Tu la fissi al muro e lei fa paura a chi si avvicina ed ha brutte intenzioni. Conta che funziona con delle semplici batterie che durano un sacco, per otto mesi, in modo particolare, il LED continua a lampeggiare facendola sembrare in tutto e per tutto vera. Semplicissima eppure efficace allo stato puro.

In confezione trovi anche le viti per fissarla al muro così non devi uscire pazzo per trovare quelle del calibro giusto. Cos'altro dirti? Spendi poco e metti in sicurezza la casa.

Approfitta al volo di questa genialata su Amazon, la tua telecamera di sicurezza la paghi appena 11,89€ e ti arriva a casa senza spendere neanche un euro in più. Le spedizioni sono completamente gratuite in tutta Italia.