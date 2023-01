Problemi con lo schermo di iPhone 14 Pro? Arriva la soluzione da Apple

Apple sta lavorando ad un bug fix per risolvere il problema delle linee orizzontali che si palesano sullo schermo di alcune unità di iPhone 14 Pro.

Sappiamo che l’OEM di Cupertino è a conoscenza del problema e ha dichiarato che questo bug è più comune sulle unità di iPhone 14 Pro Max. Molte persone hanno segnalato che lo schermo del telefono lampeggia in modo anomalo quando viene acceso con delle fastidiose righe verdi che però spariscono dopo pochi minuti.

iPhone 14 Pro: cosa succede allo schermo?

Poche settimane fa infatti, il portale di MacRumors aveva riferito che moltissimi utenti possessori di iPhone 14 Pro avevano visto delle linee orizzontali verdi e gialle lampeggiare sul pannello al momento dell’accensione del telefono. I dettagli sono ancora sconosciuti e l’azienda ha dovuto investigare a fondo per capire di che natura fosse il problema: hardware o software.

Fortunatamente, la mela ha riconosciuto che il bug è dovuto al firmware, quindi, nello specifico, gli utenti possono stare tranquilli. Arriverà presto un aggiornamento volto a migliorare le performance e a far sparire questo difetto.

Ad oggi iOS 16.3 è sotto test per sviluppatori e i membri del programma di beta pubblico; l’update però, arriverà nelle prossime settimane. Al momento ci aspettiamo il bug fix con iOS 16.2.1 visto che iOS 16.2 è arrivato a dicembre.

