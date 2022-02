Apple Watch SE crolla a 269€ su Amazon: è il momento di averlo

Apple Watch SE è in sconto assurdo su Amazon. Si abbatte la soglia dei 300€ ed è un autentico affare. Il wearable perfetto da inserire nel tuo ecosistema di prodotti, lo porti a casa a 269€ appena in edizione GPS con cassa in alluminio da 40 mm. Naturalmente, si tratta di un'occasione a tempo limitato. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Apple Watch SE: sconto pazzesco su Amazon

Un wearable pensato per essere l'estensione del tuo iPhone, direttamente al polso. Non uno smartwatch qualsiasi, certo che no. I device della mela morsicata hanno un software concepito per essere il tuo assistente digitale, non il contrario, come spesso avviene con altri dispositivi.

Non dovrai preoccuparti di niente, letteralmente. Persino la configurazione iniziale è così immediata da risultare estremamente semplice. Da quel momento in poi, gestirai tutto dal polso, a partire dalle notifiche. In pochissimo tempo, ti renderai conto che l'80% delle volte in cui prendi in mano lo smartphone per controllarlo, potresti evitarlo perché si tratta di avvisi non importanti. Se ricevi una chiamata, puoi anche rispondere, direttamente dal dispositivo.

Ovviamente, complice il GPS integrato, è anche un ottimo alleato per l'attività sportiva, pronto a tenere traccia con estrema precisione delle tue performance. Non solo questo: il device terrà traccia anche del tuo movimento quotidiano, aiutandoti a capire se fai il minimo del movimento per garantirti di rimanere in forma.

Per finire, un validissimo alleato per la salute, con misurazioni puntuali e precise del battito cardiaco, della qualità del riposo notturno a non solo.

Insomma, una marea di informazioni a portata di polso, direttamente sull'ampio display ad altissima visibilità. La perfetta estensione del tuo iPhone è Apple Watch SE e ora puoi prenderlo al prezzo più democratico di sempre. Completa l'ordine al volo per accaparrarti l'edizione GPS con cassa da 40 mm in alluminio a 269€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.