PrivateVPN: protezione di livello militare a un prezzo civile

PrivateVPN è un’ottima VPN che offre standard di sicurezza di livello militare con crittografia 2048 bit. Inoltre, seguendo le leggi di sicurezza svedesi, la società al comando non mantiene alcun dato registrato durante la tua navigazione.

Una privacy a 360° che costa davvero poco. Oggi ottieni PrivateVPN a soli 1,90 euro al mese per 12 mesi. Registrandoti subito otterrai 24 mesi gratis in regalo. Perciò pagherai solo un anno di protezione su 36 mesi di VPN.

Ogni tuo dispositivo sarà al sicuro perché il suo software ha un’app compatibile per quasi tutti i sistemi operativi: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, Kodi e Router. Insomma, nulla può fermare la forza protettiva di questa speciale VPN.

Con PrivateVPN potrai collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente per 36 mesi, 24 dei quali gratuiti. Inoltre, la politica di acquisto gode della politica di rimborso completo entro 30 giorni e di un supporto in assistenza costante e immediato.

PrivateVPN: paghi 12 mesi e te ne regalano altri 24

Con PrivateVPN non solo sarai protetto, ma in pratica su 36 mesi ne pagherai solo 12 in un’unica soluzione. Con poco più di un caffè al mese, avrai accesso a una protezione di livello militare davvero speciale:

larghezza di banda illimitata per ottenere la massima velocità dalla navigazione;

per ottenere la massima velocità dalla navigazione; facilità di utilizzo per ottenere il 100% dell’anonimato in pochi secondi;

per ottenere il 100% dell’anonimato in pochi secondi; leggi severe sulla privacy che non permettono l’utilizzo delle tue informazioni nemmeno alla società madre;

che non permettono l’utilizzo delle tue informazioni nemmeno alla società madre; 6 dispositivi collegati simultaneamente;

collegati simultaneamente; crittografia a 2048 bit.

Con PrivateVPN tutti i dati del tuo browser e delle app saranno automaticamente indistruttibili e inviolabili. Potrai guardare le tue piattaforma streaming e accedere ad altri servizi da qualsiasi posizione geografica, anche se con restrizioni e censure.

Inoltre, sarai protetto pur accedendo a internet da qualsiasi WiFi pubblico, senza sacrificare privacy e sicurezza finanziaria. La tua identità sarà nascosta, così come la tua posizione e le tue attività. Nessuno potrà più spiarti.

Approfitta di questa super promozione. Ottieni 12 mesi di PrivateVPN a soli 1,90 euro al mese, riceverai altri due anni di protezione completamente gratis in regalo. Meglio di così come ci si può proteggere?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.