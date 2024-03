Prince of Persia The Lost Crown: sconto TOP (-38%) per le offerte di primavera Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci regala uno sconto da record per Prince of Persia The Lost Crown. L’ultimo capitolo della serie è disponibile infatti al prezzo eccezionale di 30,99 euro invece di 49,99, per un risparmio del 38% rispetto al costo di listino. Con spedizione Prime inclusa potrai riceverlo a casa già domani.

Prince of Persia The Lost Crown: ritorno alle origini della serie

Prince of Persia The Lost Crown è uno dei giochi più apprezzati di questo inizio 2024: sarai trasportato in un viaggio attraverso un mondo maledetto, ispirato all’antica Persia, ricco di meraviglie e insidie.

Ogni bioma presenta una sua identità unica, con paesaggi altamente dettagliati che catturano l’immaginazione. Esplorerai antichi templi, città perdute e deserti senza fine mentre scopri i segreti di questo mondo affascinante.

Il gameplay ti chiederà di risolvere enigmi intricati, scoprire tesori nascosti e completare missioni per svelare i misteri che si nascondono dietro questo mondo corrotto.

Caratterizzato da una grafica mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente, è il gioco perfetto per tutti gli appassionati di avventura e azione e gli storici amanti della serie. Acquistalo ora in offerta a soli 30,99 euro invece di 49,99.