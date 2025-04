Prime Video, maggio sorprenderà o deluderà? Scopri le novità al in arrivo

Amazon Prime Video ha deciso di anticipare alcune delle novità in arrivo a maggio 2025. Sorprenderà i suoi abbonati come ogni mese, arricchendo il suo catalogo di nuovi contenuti, oppure li deluderà? Una cosa è certa, questo servizio di streaming live e on demand è davvero ricco di titoli incredibili.

Grazie alla prova gratuita di 30 giorni, puoi accedere a tutto il suo ricco catalogo e anche alle novità in arrivo a maggio 2025. Dai un’occhiata al calendario ufficiale della piattaforma di streaming.

Prime Video: film e serie in arrivo a maggio 2025

Ecco un elenco di alcune novità in arrivo a maggio 2025 su Prime Video.

01 maggio Un altro piccolo favore (film, thriller-comedy)

Emily si sposa a Capri, ma la cerimonia prende una piega inaspettata quando un omicidio sconvolge gli invitati. Stephanie, tornata nella sua vita, si ritrova coinvolta in un nuovo mistero tra glamour e segreti.

08 maggio Octopus! (documentario)

Un regista stringe un legame sorprendente con un polpo in una foresta di kelp sudafricana, scoprendo un mondo affascinante e imparando lezioni profonde sulla vita e la connessione tra specie.

15 maggio Overcompensating (serie TV, commedia LGBTQ+)

Benny, ex giocatore di football e re del ballo, affronta la sua sessualità al college. Tra feste, amicizie e identità, cerca di trovare sé stesso in un mondo che lo spinge a esagerare per sentirsi accettato.

20 maggio Motorheads (serie TV, dramma)

In una città della Rust Belt, un gruppo di emarginati si unisce grazie alla passione per le auto. Tra motori e legami inaspettati, trovano un senso di appartenenza e una nuova famiglia.

22 maggio Nove perfetti sconosciuti – Stagione 2 (serie TV, dramma psicologico)

Nove persone si ritrovano in un ritiro sulle Alpi austriache, guidati dalla misteriosa Masha. Tra terapie intense e rivelazioni, ognuno affronta i propri demoni in cerca di guarigione.

23 maggio Clarkson’s Farm – Stagione 4 (serie TV, documentario/reality)

Jeremy Clarkson gestisce la sua fattoria da solo mentre Kaleb è in tour e Lisa lancia una nuova linea di prodotti. Tra sfide agricole e l’idea di aprire un pub, la vita rurale non è mai stata così movimentata.

29 maggio Sorelle sbagliate (serie TV, thriller/dramma familiare)

Chloe perde tragicamente il marito e la principale sospettata è una persona vicina. La tragedia riavvicina le sorelle Chloe e Nicky, costringendole a confrontarsi con segreti del passato.



