Prime Video: dai un'occhiata alle novità di Aprile 2025

Amazon Prime Video ha in programma un ottimo mese di aprile per i suoi abbonati. Infatti, sono in arrivo tantissime novità, molto interessanti. Queste arricchiranno il catalogo che, per titoli, dà l’imbarazzo della scelta agli utenti. Film, serie TV e Show faranno girare la testa a tutti. Cosa stai aspettando? Se ancora non sei abbonato, attiva ora la prova gratuita di 30 giorni!

Prime Video: tutti i titoli in arrivo ad aprile 2025

Vediamo quindi quali sono tutti i titoli che saranno disponibili lungo tutto il mese di aprile su Amazon Prime Video.

03 aprile The Bondsman (serie TV), Azione, Horror

Un cacciatore di taglie ritorna dalla morte e scopre che il suo lavoro ora implica la cattura di demoni, dopo che Lucifero ha commesso un errore burocratico.

08 aprile Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX (serie anime), Mecha, Fantascienza militare

In una linea temporale alternativa, Amate Yuzuriha, una studentessa di una colonia spaziale, si ritrova coinvolta in battaglie clandestine di mobile suit dopo aver incontrato Nyaan, una rifugiata di guerra. Sotto lo pseudonimo “Machu”, Amate pilota il potente GQuuuuuuX, mentre eventi misteriosi legati al Red Gundam minacciano di sconvolgere il loro mondo.

10 aprile G20 (film d’azione), Azione

Quando il vertice del G20 viene attaccato dai terroristi, la Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton (il premio Oscar Viola Davis) diventa l’obiettivo numero uno. Dopo essere sfuggita alla cattura da parte degli aggressori, deve battere in astuzia il nemico per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e salvaguardare i leader mondiali, in questo film emozionante e ricco di azione.

17 aprile #1 Happy Family USA (serie animata), Animazione, Commedia

Dal creatore Ramy Youssef, arriva #1 Happy Family USA, una serie animata per adulti che racconta le vicende degli allegri Hussein, la famiglia sotto sorveglianza più patriottica, pacifica e meno sospetta nell'”Amreeka” post 11 settembre. Attraverso la satira e assurde vicende, la serie fa emergere l’umorismo nelle difficoltà, mentre la famiglia vive sotto gli occhi vigili dei vicini terrorizzati.

24 aprile Étoile (serie), Drammatico

Due compagnie di ballo di fama mondiale, una di New York e l’altra di Parigi, si scambieranno gli allievi più talentuosi per cercare di salvarsi.



Intanto non perderti le ultime uscite di Amazon Prime Video.