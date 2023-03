Grazie a Prime Video avrai accesso a tantissimi contenuti in streaming live e on demand. Anche il mese di aprile 2023 sarà ricco di novità. Tra film, serie TV, show e docuserie, avrai solo l’imbarazzo della scelta per rendere indimenticabile il tuo intrattenimento. Cosa stai aspettando? Approfitta subito della nuova registrazione che ti dà diritto a una prova gratuita di 30 giorni.

In pratica, potrai accedere per quasi un mese alla piattaforma con tutti i suoi contenuti gratis. Non solo titoli esclusivi e grandi classici, ma anche le migliori partite della UEFA Champions League stanno aspettando solo te. Grazie a questa incredibile opportunità potrai gustarti i nuovi arrivi per tutto il mese di aprile. Cosa stai aspettando?

Avrai solo l’imbarazzo della scelta e potrai intrattenerti da solo o con tutta la tua famiglia grazie alla ricca varietà di contenuti. Scegli il film o la serie TV più adatta alle circostanze. Oppure fatti due risate con LOL: Chi Ride è Fuori 3. Insomma, l’intrattenimento di qualità ti sta aspettando ed è gratis per 30 giorni.

Prime Video: film e serie TV in arrivo ad Aprile 2023

Vediamo ora tutti i contenuti in arrivo ad aprile 2023 su Prime Video. Non perdere altro tempo, siamo agli sgoccioli di marzo. Perciò abbonati subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Ti assicurerai film, serie TV, docuserie, show e la UEFA Champions League. Ecco l’elenco completo delle novità in programma per il prossimo mese:

14 aprile 2023

Queens on the Run (Talent Show)

La Fantastica Signora Maisel (Stagione 5)

Queens on the Run (Talent Show) La Fantastica Signora Maisel (Stagione 5) 21 aprile 2023

Dead Ringers (Serie)

Judy Blume Forever (Documentario)

Dead Ringers (Serie) Judy Blume Forever (Documentario) 28 aprile 2023

Citadel (Serie)

Scegliendo questa soluzione streaming entri a far parte del mondo dei clienti Prime. Ricco di vantaggi, hai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.