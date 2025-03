Prime Gaming: tutti i giochi gratis di marzo 2025

Amazon Prime Gaming ha programmato un mese di marzo all’insegna del divertimento con tantissimi giochi gratis disponibili. Gli abbonati potranno godersi una marea di titoli per divertirsi senza alcun limite e direttamente dal proprio televisore o computer. Infatti, il colosso dello shopping online Amazon ha svelato altri titoli gratuiti per questo mese.

Incluso nel tuo abbonamento Amazon Prime puoi scaricare, giocare e tenere giochi per PC completi, sostenere i tuoi streamer preferiti con un abbonamento mensile a un canale Twitch e tantissimi altri vantaggi di giochi in continua evoluzione. Non perderti tutto questo e molto altro ancora grazie a questo servizio incredibilmente eccellente e anche super divertente.

Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di marzo

Ecco l’elenco completo dei giochi gratis di marzo disponibili per tutti i clienti Amazon Prime Gaming.

Già disponibili Saints Row: The Third Remastered (GOG Code) Mafia 2: Definitive Edition (GOG Code) Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store) Naheulbeuk’s Dungeon Master (Amazon Games App) Wall World (Amazon Games App) Syberia: The World Before (GOG Code) Endling: Extinction is Forever (Amazon Games App) Dark Deity: Complete Edition (GOG Code) Beholder 3 (Amazon Games App)

Disponibili dal 20 marzo 2025 Wolfenstein: The Old Blood (Xbox & PC tramite Microsoft Store Code) Mutazione (GOG Code) Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App) Legacy of Kain: Defiance (GOG Code) Mortal Shell (Epic Games Store)

Disponibili dal 27 marzo 2025 e Forgotten City (Amazon Games App) Deus Ex: Invisible War (GOG Code) Session: Skate Sim (Epic Games Store) Let’s Build A Zoo (Epic Games Store) Gamedec – Definitive Edition (GOG Code) The Wisbey Mystery (Legacy Games Code)



Amazon ha pensato di offrire 20 giochi gratis su Prime Gaming per tutti i suoi abbonati. Approfitta subito di questa incredibile opportunità! Se ancora non lo hai fatto, abbonati ora ad Amazon Prime per accedere a un mondo di vantaggi fatto di prezzi sempre scontati, consegna e reso gratuiti, Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e tantissimo altro ancora.