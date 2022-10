Prime Day: gli smartphone Motorola in super sconto

Oggi vogliamo segnalarvi una serie di smartphone di casa Motorola in sconto su Amazon in occasione dei Prime Days. Parliamo di ben quattro modelli, uno più interessante dell’altro che hanno un prezzo super vantaggioso proprio per via delle promozioni presenti sul noto sito di e-commerce.

In primo luogo troviamo l’Edge 30 Pro, il top di gamma entry level del 2022, che si porta a casa a 599,90€ (follia pura), del Moto G32 che costa 169,90€, del Moto G52 che è in promo a 199,90€ (eccellente midrange) e del Moto G72 a 249,90€. Insomma, ci sono device per tutti i gusti e per tutte le tasche. La fascia media poi, è fitta di prodotti speciali del costruttore americano di proprietà di Lenovo. Vediamoli nel dettaglio ma brevemente.

Motorola: ecco i modelli in sconto

In primo luogo troviamo il super top di gamma Edge 30 Pro: questo è eccezionale, dotato di processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, specifiche all’avanguardia, funzionalità al top e una selfiecam da 60 Megapixel. A 599,90€ è un affare senza paragoni. Praticamente costa quanto un mediogamma premium.

Motorola Moto G32 invece, è il più economico del quartetto. È un prodottino davvero frizzante con processore Snapdragon 680 di Qualcomm, tre fotocamere con sensore principale da 50 Megapixel e batteria da 5000 mAh. Pensate che costa solo 169,90€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.

Il Moto G52 invece, è un prodotto leggermente superiore in specifiche tecniche ma vanta caratteristiche al top in un form factor compatto. Display OLED da 6,5″ con refresh rate da 90 Hz FullHD, tre fotocamere da 50 Mpx, batteria da 5000 mAh, 6/128 GB e processore Snapdragon 680 con modem 5G. È la versione “pimpata” del G32 e il design è mozzafiato. Lo trovate a 199,90€.

In ultima analisi, c’è il fantastico Moto G71, un midrange premium che si porta a casa a soli 249,90€. Qui il processore è lo Snapdragon 695 di Qualcomm, lo schermo è da 6,5″ OLED FullHD+ ed anche lui arriva nella configurazione base di 6+128 GB.

Quale sarà la vostra scelta?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.