Prime Day 2023: tutti gli smartphone Samsung in offerta

Con il Prime Day 2023 lo offerte sono veramente esplosive! Approfittare di questa due giorni di sconti pazzi è fondamentale se vuoi acquistare il meglio a prezzi eccezionalmente vantaggiosi. Tra queste, per facilitare la tua ricerca, abbiamo pensato di isolare in questo articolo tutti gli smartphone Samsung, in offerta a partire da 149 euro. Così puoi scegliere quello che fa per te senza perdere tempo se senza il rischio che le scorte siano già terminate.

Prime Day 2023: tutti gli smartphone Samsung in anteprima con sconti pazzeschi

Partiamo subito con i migliori sconti del Prime Day 2023 a marchio Samsung. Tra i migliori smartphone in offerta del brand più famoso al mondo dobbiamo per forza menzionare il top di gamma assoluto che sta facendo impazzire tutti gli utenti. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB a soli 1599 euro, invece di 2249 euro. Fino al 16 luglio puoi anche approfittare del CashBack che ti regala fino a 300 euro di ritorno in denaro.

Continuiamo con il Samsung Galaxy Z Fold4 256GB a soli 1399 euro, invece di 1879 euro. Sceglilo nella colorazione che preferisci e scopri quanto è meraviglioso avere uno smartphone con schermo pieghevole che ti sta comodamente in tasca senza problemi.

Ora passiamo a un mediogamma potente che al Prime Day 2023 è imperdibile. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A54 128GB a soli 369 euro, invece di 499,90 euro. Un’ottima occasione di prezzo che ti permette di avere uno smartphone potente senza però dover spendere una fortuna. Inclusa nella confezione c’è anche una cover su misura.

Concludiamo con un entry level sono nel prezzo, il Samsung Galaxy M13 64GB a soli 149 euro, invece di 189,90 euro. Una scelta furba se stai cercando uno smartphone di buona qualità, economico, ma che non ti faccia impazzire. Con una batteria super potente e un processore interessante, questo dispositivo ti darà tante soddisfazioni superando di molto le tue aspettative.

Ecco un elenco riassuntivo delle offerte sopra citate:

