Prime Day 2022: è già allarme Crime Day

Tutti sono in attesa del prossimo evento più importante per il risparmio organizzato da Amazon. Stiamo parlando del Prime Day, un’occasione unica che ti permetterà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi decisamente bassi. La due giorni che impegnerà i nostri acquisti sarà il 12 e 13 luglio 2022.

Tuttavia, se è alto l’entusiasmo per questa iniziativa, che spinge milioni di utenti ad acquistare un mondo di offerte, è anche vero che in agguato ci attendono le peggiori truffe. Soprannominato Crime Day, la divisione Thread Intelligence di Check Point Research, azienda specializzata in cybersicurezza, ha già rilevato minacce pronte a entrare in scena.

Infatti, come ogni volta, anche il Prime Day 2022 non sarà escluso da tentativi di attacchi malevoli per spingere gli utenti a cadere nelle trappole realizzate ad hoc da cybercriminali esperti. Già dall’inizio del mese di luglio 2022, i ricercatori hanno registrato un aumento degli attacchi phishing del 37% legati ad Amazon.

Un dato indicatore che preoccupa se unito a quello che ha visto la nascita di 1.900 nuovi domini legati al termine Amazon durante il mese di giugno 2022. Di questi, circa il 9,5% è già risultato essere ad alto rischio e quindi dal contenuto potenzialmente malevolo e sospetto. Ciò rivela che gli attaccanti si stanno preparando al Prime Day 2022 in largo anticipo e con dovizia di particolari.

Prime Day 2022: come difendersi dagli attacchi malevoli

Sapere che in circolazione sull’internet ci sono già attori malevoli pronti a sfruttare il Prime Day 2022 per sferrare le loro pericolose trappole deve alzare il nostro livello di attenzione. Quindi è necessario premunirci di tutto ciò che permetterà una difesa serrata da queste truffe.

Il primo modo per farlo è non rispondere mai alle email o ai messaggi che sembrano provenire da Amazon legate al Prime Day 2022. Inoltre, non bisogna mai cliccare su link o aprire allegati di contenuti promozionali dedicati a questo speciale evento. Le migliori offerte le trovate sul nostro sito Telefonino.net o direttamente sul portale di Amazon.it.

Il secondo modo per farlo è eliminare direttamente la mail o il messaggio che abbiamo ricevuto. I cybercriminali sono esperti nell’uso della psicologia per raggiungere i loro obiettivi e spingerci all’azione. Perciò funziona molto bene il detto “occhio non vede, cuore non duole”. Quindi, prima di rimanere in trappola, meglio cestinare subito il contenuto pericoloso.

Il terzo modo per farlo, non ultimo per importanza, ma il più importante, è installare un sistema di sicurezza professionale che integri anche una difesa specifica contro attacchi phishing e smishing, prediletti dai cybercriminali per le truffe a tema Prime Day 2022. Il nostro consiglio è di acquistare Bitdefender che include una suite completa capace di bloccare sul nascere queste e altre truffe oltre a malware, trojan, ransomware e spyware.

Non solo, ma Bitdefender offre, incluso nel pacchetto, un potente password manager, per mettere in sicurezza e gestire al meglio le credenziali di accesso, e un’ottima VPN, per navigare in completo anonimato. In questo modo tutti i dati personali, privacy compresa, saranno al sicuro.

Le tecniche più utilizzate dai cybercriminali

I cybercriminali, per sferrare le loro truffe, utilizzano trucchi psicologici. La loro abilità è quella di spingere il destinatario del raggiro a fare esattamente secondo le istruzioni contenute nel messaggio. Nel caso di eventi promozionali, come quello del Prime Day 2022, l’obiettivo è spingere la vittima ad acquistare prodotti inesistenti, accedere a e-commerce fraudolenti, fornire i dati della propria carta di credito e così via.

Questi attori malevoli utilizzano tecniche ben precise e studiate nei minimi dettagli per far leva sulle nostre emozioni, spingendoci all’azione e generando in noi esigenze specifiche. Ma come ci riescono? Attraverso dei trucchetti psicologici che in buona percentuale gli garantiscono la riuscita:

creare senso di urgenza con contenuti che spingono a un’azione necessaria da compiere il prima possibile, anzi subito. Chi ha fretta difficilmente si rende conto che quella mail è un attacco phishing;

con contenuti che spingono a un’azione necessaria da compiere il prima possibile, anzi subito. Chi ha fretta difficilmente si rende conto che quella mail è un attacco phishing; proporre offerte troppo belle per essere vere accompagnate da frasi scelte a puntino per far credere al destinatario il contrario, ovvero che perdere una promozione così sarebbe da stupidi;

per essere vere accompagnate da frasi scelte a puntino per far credere al destinatario il contrario, ovvero che perdere una promozione così sarebbe da stupidi; ricatti e paura con minaccia di rivelare dati sensibili presumibilmente rubati e che verranno pubblicati se la vittima non fa tutto quello che dice l’aggressore.

