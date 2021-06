Dopo aver visto i migliori modelli di auricolari TWS esaminiamo quelli che sono, secondo il nostro giudizio, le migliori cuffie che ci consentono di avere un ascolto musicale più immersivo e di qualità superiore, ma che all’occorrenza ci permettono anche di gestire telefonate. Iniziate ad aggiungerle subito al vostro carrello di Amazon per acquistarle durante il prossimo Prime day del 21 e 22 giugno.

Sony WH-1000XM4



In cima alla nostra lista non possiamo che inserire le ultime cuffie di Sony, le WH-1000XM4 che vanno a migliorare il modello precedente sotto molti aspetti. Non solo troviamo la miglior cancellazione del rumore attualmente disponibile su cuffie Bluetooth, ma grazie al supporto ai protocolli ad alta definizione, LDAC in testa, la qualità musicale è veramente elevata. Ottimo anche l’audio in chiamata, grazie alla riduzione del vento e dei rumori ambientali. Infine, troviamo i sensori in grado di rilevare quando togliamo le cuffie per interrompere automaticamente la riproduzione musicale.

Segnaliamo poi anche il modello precedente, WH-1000XM3, che pur non essendo nuovissimo rientra di diritto fra le migliori cuffie acquistabili nel 2021.

Jabra Elite 85h



Non poteva mancare nella nostra lista un modello di cuffie Jabra, che sebbene sia più famosa per gli auricolari non manca mai di un ottimo modello over-ear nella sua gamma di prodotti. Le Elite 85h sono decisamente comode da indossare anche per diverse ore, e non deludono in fatto di resa audio. La tecnologia a 8 microfoni riesce a cancellare il rumore e a migliorare l’audio in chiamata, mentre la durata della batteria superiore alle 40 ore ci permette di lasciare a casa il caricatore. Utile la connessione simultanea a due device, così da poter ad esempio rispondere a una chiamata anche mentre si sta ascoltando musica da un altro dispositivo.

Soundcore Life Q35



Entrano di diritto nella nostra lista le ultime cuffie di Anker, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e caratteristiche da vere top. Le Soundcore Life Q35 infatti supportano la tecnologia LDAC per l’audio di alta qualità, tanto da meritarsi la certificazione Hi-Res Audio Wireless, la cancellazione del rumore a 4 microfoni, il rilevamento dell’indossaggio e il collegamento simultaneo a due dispositivi. E da app su smartphone è possibile personalizzare il proprio profilo tramite un test, per avere l’equalizzazione e la cancellazione migliori per il proprio udito.

Per maggiori informazioni: scheda prodotto Soundcore Life Q35.

JBL Tune 750



JBL ha molti modelli di cuffie nella sua gamma di prodotti, tutte in grado di riprodurre l’apprezzato signature sound, ma abbiamo scelto di includere le Tune 750 con cancellazione del rumore e connessione multipoint a più dispositivi. L’esclusivo JBL Pure Bass riproduce bassi molto corposi dai driver dinamici da 40mm, ma anche le frequenze più alte vengono riprodotte al meglio. Buona poi l’autonomia, che può arrivare fino a circa 30 ore.

Philips Fidelio L3



Le più recenti cuffie wireless di Philips, le Fidelio L3, sono caratterizzate da driver da 40mm in grado di riprodurre bassi corposi senza scendere a compromessi con le frequenze medie e alte, grazie anche al supporto alla tecnologia aptX HD. Non manca la cancellazione dei rumori, mentre le gesture permettono di controllare le cuffie con dei semplici tocchi. Belle esteticamente, le cuffie Philips sono realizzate in materiali ecosostenibili e gradevoli al tatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

