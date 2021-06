Ormai gli auricolari TWS o true wireless stereo sono la categoria di cuffiette più diffusa, vuoi per la praticità di avere sempre dietro una custodia di dimensioni ridotte, vuoi per l’elevata qualità ormai raggiunta sia per l’audio in chiamata che per l’ascolto di musica, oltre che per l’ottima autonomia offerta da dispositivi di dimensioni così piccole. Per questo siamo sicuri che le TWS saranno fra gli articoli tecnologici più venduti durante il prossimo Amazon Prime Day del 21 e 22 giugno, quindi ecco i nostri preferiti di cui vi consigliamo l’acquisto.

Sony WF-1000XM4



Sony ha appena lanciato le sue nuove WF-1000XM4 con un design rinnovato ed esteticamente più gradevole ma caratteristiche tecniche sempre al top, portandosi quindi direttamente in testa alle nostre preferenze riguardo gli auricolari TWS. La cancellazione del rumore è la migliore mai provata, ma anche la qualità della musica in ascolto non è da meno grazie ai nuovi driver, al suono adattivo e al supporto alle tecnologie di qualità più alta, come la LDAC e 360 Reality Audio. Tutto questo è valso alle Sony XM4 la certificazione Hi-Res Audio Wireless e la presenza nella nostra lista.

Segnaliamo poi il modello precedente, WF-1000XM3, che ancora oggi è di diritto fra le migliori TWS in commercio.

Jabra Elite 85t



Anche Jabra è un brand storico per la produzione di auricolari Bluetooth, e non potevamo non includere le Elite 85t fra le migliori cuffiette TWS. Ottima la cancellazione del rumore, e ottima la qualità musicale grazie ai driver da 12mm. La presenza di ben 6 microfoni per auricolare rende piacevoli le conversazioni telefoniche, permettendo di concentrarsi solo sulle parole dell’interlocutore e non sul vento o sui rumori ambientali.

Sennheiser Momentum True Wireless 2



Molto belle e curate anche le cuffiette TWS di Sennheiser, che con le Momentum True Wireless 2 si concentra sulla qualità audio e sull’esperienza d’uso. Gli auricolari si controllano attraverso gesture sull’area touch e sono personalizzabili attraverso l’applicazione per smartphone, e non manca la cancellazione dei rumori.

JBL Live Pro+



Nella lista dei migliori auricolari non poteva mancare JBL, azienda storica con il suo signature sound e fra le prime a credere nel formato TWS già diversi anni fa. Il modello di auricolari true wireless più recente, Live Pro+, presentano una nuova tecnologia di cancellazione del rumore adattiva per rendere l’esperienza audio superiore anche quando ci si trova in ambienti particolarmente rumorosi, e la nuova echo-canceling per trasferire solo la nostra voce durante le telefonate.

Soundcore Liberty Air 2 Pro



L’ultimo prodotto che vogliamo consigliarvi è Soundcore Liberty Air 2 Pro, i più recenti auricolari del brand di Anker che offrono ottime caratteristiche tecniche ad un prezzo indubbiamente concorrenziale. Abbiamo infatti, fra gli altri, la cancellazione del rumore personalizzabile, 6 microfoni per auricolare per migliorare la qualità delle chiamate, controlli touch e ricarica wireless della custodia. E da app possiamo eseguire un test del nostro udito per personalizzare al meglio la resa audio.

