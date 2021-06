Come ogni anno si avvicina il Prime Day, e anche per il 2021 Amazon sta preparando molte offerte per i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a Prime. Al momento non sappiamo ancora quali prodotti saranno in offerta, né tanto meno a che prezzo, ma sicuramente Amazon sconterà molti dei suoi dispositivi. Abbiamo quindi selezionato quelli che reputiamo i migliori, così che possiate fin da subito salvarli nella vostra lista desideri o inserirli nel carrello di Amazon in attesa di avere maggiori dettagli sulle promozioni del 21 e 22 giugno.

Echo Show 8



Un dispositivo che non dovrebbe mancare in nessuna casa è uno smart display con Alexa, e fra le tre dimensioni disponibili vogliamo consigliarvi Echo Show 8. Infatti lo riteniamo il più equilibrato, con un display sufficientemente grande da essere usato come cornice digitale ma anche per fare videochiamate con parenti ed amici (la telecamera da 13MP con copriobiettivo vi terrà sempre al centro dell’inquadratura anche se vi spostate nella stanza!). Anche il comparto audio è di ottima qualità per suonare le vostre playlist preferite. Le migliaia di skill Alexa vi permettono di fare molte cose, dalle utilities ai giochi, oltre a controllare la smart home con la vostra voce.

Ricordiamo poi la disponibilità di Echo Show 10 con display più grande in grado di ruotare, e di Echo Show 5 che invece è perfetto per la camera da letto.

Echo



Se pensate che uno smart display non faccia per voi, o se volete aggiungere un nuovo dispositivo con Alexa in un’altra stanza, potete orientarvi sul nuovo Echo. Il nuovo design sferico è decisamente gradevole e trova posto vicino a qualsiasi arredamento. I nuovi altoparlanti in configurazione stereo con due tweeter e un woofer possono riprodurre musica di qualità superiore, mentre l’hub Zigbee integrato vi permette di configurare lampadine e prese smart in maniera semplicissima.

Se invece non vi interessano la resa musicale e l’hub per la smart home potete orientarvi sul più recente Echo Dot, anch’esso con forma sferica e tutte le skill e le funzionalità di Alexa.

Fire TV Stick



Chi non possiede ancora una smart TV, o chi ne ha acquistata una ma sente la mancanza di alcune applicazioni, può sicuramente acquistare una Fire TV Stick ed avere immediatamente accesso a tutte le app per lo streaming video (Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, DAZN, NOW, Apple TV…), comprese quelle dei network italiani (RaiPlay, Mediaset Play Infinity), oltre alle app per lo streaming musicale (Amazon Music, Spotify, Deezer, TuneIn Radio…) e molto altro. La nuova versione include anche il telecomando con quattro tasti per lanciare velocemente le app più comuni, oltre ad essere in grado di controllare il TV e la soundbar.

Chi invece desiderasse tutta la qualità dello streaming in Ultra HD può scegliere la Fire TV Stick 4K, che aggiunge anche il supporto al Dolby Vision.

Fire HD 10



Il nuovo tablet Fire HD 10 ha uno schermo Full HD da 10,1” e 32GB o 64GB di memoria interna, espandibile con microSD. Dall’Amazon AppStore è possibile scaricare tutte le app, comprese Instagram, Facebook, Netflix e MS Office, mentre gli abbonati a Prime troveranno tutto l’ecosistema Amazon ben integrato: Prime Video, Amazon Foto, Amazon Music e Kindle, con accesso a tutto il catalogo dell’azienda (per alcune app potrebbe essere necessario un abbonamento supplementare). Fire HD 10 supporta anche le videochiamate con Zoom e Skype.

Chi preferisce un tablet di dimensioni più contenute può optare invece per Fire HD 8.

Kindle Paperwhite



I tablet Fire HD permettono di leggere eBook con l’app Kindle preinstallata, ma un vero lettore non può rinunciare all’effetto carta dei display antiriflesso dei dispositivi Kindle. Fra i modelli disponibili ci sentiamo di consigliare Kindle Paperwhite, con schermo E Ink Carta, luce integrata e certificazione IPx8 per resistere a schizzi d’acqua ed immersioni, così da stare tranquilli anche in spiaggia o a bordo piscina. Kindle può scaricare con semplicità qualsiasi eBook presente sullo store di Amazon, ma possiamo leggere anche documenti ed altri eBook purché in un formato compatibile.

Segnaliamo anche la disponibilità del modello Kindle di base, senza certificazione di impermeabilità ma sempre con luce integrata per leggere anche di notte senza stancare la vista.

