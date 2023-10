Prezzo SCONTATISSIMO per Motorola Moto e22i, 85€ su Amazon (-39%)

Oggi Amazon ha in serbo per te una incredibile offerta per il budget phone Android Motorola Moto e22i. Complice uno sconto scioccante del 39% il prezzo di vendita oggi crolla ad appena 85€, un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare di mano.

Nonostante il prezzo super conveniente e alla portata di tutto il device Motorola ha tutte le carte in regola per portare a termine i task quotidiani: ad esempio, lo puoi utilizzare per navigare in rete, chattare sui social, guardare video, telefonare e molto altro ancora.

Solo su Amazon puoi acquistare Motorola Moto e22i a un prezzo così economico

Motorola Moto e22i ti sorprende con un buon display Max Vision da 6.5 pollici super smooth a 90Hz con qui guardare video ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano una batteria monstre da 4020 mAh ti accompagna per ore e ore di utilizzo senza fatica. Che dire poi del comparto multimediale? Sul retro trova posto un modulo multiplo con IA (Intelligenza Artificiale) e un sensore principale da 16MP per scattare foto e registrare video ad alta risoluzione.

Prendi al volo la strabiliante offerta Amazon sullo smartphone Motorola fintanto che è ancora disponibile; se lo acquisti in fretta il device ti arriva direttamente a casa già domani senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.