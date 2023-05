Prezzo REGALO su eBay per Motorola Moto g42: tripla cam 50 MP a 156€

Per quanto sia difficile crederci, non è affatto uno scherzo: questa offerta di eBay ti permette di acquistare l’ottimo Motorola Moto g42 a un prezzo assolutamente ridicolo. Infatti, quest’oggi ti bastano appena 156€ per mettere le mani su un device di tutto rispetto, merito di uno sconto immediato del 40% che ti fa risparmiare ben 103€.

Sottile, leggero e con una scheda tecnica invidiabile, lo smartphone a marchio Motorola è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Motorola Moto g42 costa una sciocchezza su eBay: solo oggi lo trovi al 40% in meno

Alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 20W, il device di Motorola integra un potente processore octa core Qualcomm con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Nonostante il crollo di prezzo e lo sconto a due cifre, Motorola Moto g42 è un signor camera phone di cui non ti stancherai mai: il modulo fotografico triplo integra un sensore principale da 50 MP per scatti sempre eccellenti. Inoltre, il device della casa alata monta anche un bellissimo pannello OLED da 6.4 pollici super smooth e ad altissima risoluzione.

Con uno sconto del genere non puoi trovare di meglio online, te lo assicuriamo. Metti subito nel carrello lo smartphone di Motorola e preparati a un’esperienza di utilizzo di alto livello; inoltre, lo smartphone ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.