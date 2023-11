PREZZO FOLLE per questo Smartphone Motorola con 8GB di RAM e 256 di Memoria!

Il Black Friday 2023 si è rivelato particolarmente conveniente per gli smartphone. Proprio come il Motorola edge 30 Neo, scontato a soli 213,74€ invece degli originali 299,90€, diventando un vero e proprio best-buy. Ma scopriamolo insieme!

Tutte le caratteristiche di Motorola edge 30 Neo

Il Motorola edge 30 Neo si distingue come uno smartphone potente, offrendo prestazioni di alto livello e uno spazio considerevole grazie al taglio di memoria da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Avrai la possibilità di avviare diverse app simultaneamente e di archiviare agevolmente tutti i tuoi file, foto e video senza stare lì a eliminare costantemente quelli vecchi.

Il display pOLED FullHD+ HDR10+ da 6,3″ regala un’esperienza visiva straordinaria con immagini vivide e fluide, grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Puoi godere di un miliardo di sfumature di colore, rendendolo il compagno perfetto per l’esperienza di visione di film, videogiochi e streaming.

La doppia fotocamera da 64 MP, con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel, consente di catturare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale da 32 MP è ideale anche per selfie impeccabili.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G, ti offre connettività rapida per scaricare film in pochi secondi e navigare su Internet senza ritardi.

La batteria da 4020 mAh garantisce una lunga durata, mentre la tecnologia di ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti consente di ricaricare rapidamente il tuo smartphone, assicurando un utilizzo continuo senza interruzioni.

Il Motorola edge 30 Neo è una combinazione di potenza, versatilità e efficienza, offrendo un’esperienza completa. Acquista ora lo smartphone di Motorola a soli 213,74€ invece degli originali 299,90€!

