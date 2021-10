Prezzo BOMBA su Amazon: questo smartwatch lo paghi pochissimo

Se sei alla ricerca di uno smartwatch semplice e che possa accompagnarti quotidianamente, il modello di Sudugo in offerta su Amazon è quello che fa per te. Attivando il coupon lo fai tuo ad appena 30,99€ che se ci pensi è un prezzo veramente spaziale.

Non solo lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi ma se sei abbonato Prime, le spedizioni avvengono in uno o due giorni. Non perdere altro tempo!

Smartwatch: cosa devi sapere su questo gioiellino

Disponibile in colorazione nera, lo smartwatch di cui ti sto parlando è super amato. Le recensioni positive non mentono ed è per questo che credo che sia ottimo per te. In questa colorazione lo abbini praticamente a tutto ma se vuoi riscoprire un lato più femminile, sappi che è disponibile anche in versione rosa cipria.

Ciò che rimane invariato, tuttavia, è la magnifica cassa dalla forma quadrata che incastona al suo interno un display ampio, a colori e personalizzabile. Puoi scegliere il quadrante che più preferisci per renderlo veramente tuo.

Grazie a una semplice occhiata tieni sotto controllo sia le tue prestazioni sportive che il tuo stato di salute, Puoi scegliere tra 24 modalità diverse di allenamento e tra numerosi indicatori come quello dedicato al sonno, alla frequenza cardiaca e così via. In più è impermeabile quindi lo utilizzi anche a contatto con l'acqua.

Non mancano ulteriori funzioni che ricolleghi alla vita quotidiana come le notifiche smart e il controllo della musica così come una fantastica batteria che ti assicura giorni e giorni di autonomia con una sola carica.

Acquista subito il tuo smartwatch su Amazon a soli 30,99€. Lo ricevi a casa in appena 24 o 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard non avere paura: le spedizioni sono comunque gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.