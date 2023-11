PREZZO BOMBA per il Motorola moto g14 a poco più di 100€!

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che ti soddisfi senza spendere un patrimonio, Motorola moto g14 in colorazione Sky Blue è scontato su Amazon a soli 108,99€ invece dei classici 149,90€!

Tutte le caratteristiche di Motorola moto g14

Il Motorola moto g14 è uno smartphone completo e versatile che offre prestazioni elevate e un’esperienza utente al top senza spendere troppo. Il display Full HD+ da 6,5″ offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie TV, videogiochi e videochiamate grazie ai colori vividi e realistici, e i dettagli nitidi e ben definiti.

Gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos offrono un audio multidimensionale che ti immerge completamente nell’esperienza con bassi profondi e potenti. Le voci, inoltre, vengono riprodotte in modo chiaro e nitido, mentre il suono è bilanciato e naturale.

Il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP consente di scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di luce con l’obiettivo principale da 50 MP che offre dettagli incredibili, l’obiettivo ultra grandangolare da 8 MP che cattura l’intera scena, e l’obiettivo macro da 2 MP che permette di avvicinarsi al soggetto per catturare i dettagli più minuziosi.

Il design curato nei minimi dettagli rende il Motorola moto g14 un piacere da usare e da vedere. inoltre, il dispositivo di casa Motorola è idrorepellente e realizzato in materiali di alta qualità per un look raffinato ed elegante.

La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia eccezionale. Poi, con la ricarica TurboPower puoi ricaricare il telefono rapidamente.

Il Motorola moto g14 è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone che offra tutto ciò che serve a un prezzo davvero conveniente. Grazie all’offerta Amazon puoi farlo tuo a soli 108,99€ invece dei classici 149,90€!

