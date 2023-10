Con questo PREZZACCIO iPhone 14 sta andando a ruba su eBay

Ultimi pezzi disponibili per il fantastico Apple iPhone 14 su eBay a un prezzaccio incredibile! Acquistalo subito a soli 718,99 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’occasione unica, ecco perché sta andando a ruba. Se sei veloce puoi aggiudicartene uno, ma fai attenzione perché la quantità disponibile è limitata. E se sei tra i fortunati che riescono a prenderlo, hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offertona. Un’opportunità così capita una volta sola, ecco perché non puoi perderla.

iPhone 14 128GB: tutto quello che ti serve da uno smartphone

Hai pensato cosa aspettarti da uno smartphone? Ecco, Apple iPhone 14 128GB ce l’ha. Velocità, potenza, versatilità e portabilità sono gli assi nella manica di questo telefono top di gamma davvero eccellente. Il display Super Retina XDR è perfetto per immagini coloratissime e ricche di dettagli. Lo schermo da 6,7 pollici è ampio il giusto, garantendoti immersività e mobilità senza paragoni. Inoltre, il chip Apple A15 Bionic rende tutto prestante e senza rallentamenti.

Acquistalo immediatamente su eBay a soli 718,99 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). La spedizione è gratis e in più puoi anche pagare in 3 rate a Tasso Zero. Ti basta selezionare PayPal come metodo di pagamento per attivare questo mini finanziamento, perfetto per approfittare ora dell’offerta vantaggiosa però pagando un po’ alla volta. Visto? Semplice come bere un bicchiere d’acqua, ma devi essere veloce perché le scorte stanno terminando velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.