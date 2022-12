Presto si potranno utilizzare gli smartphone sull'aereo

Avete letto bene: presto si potranno utilizzare gli smartphone durante i voli in aereo. È arrivata la fine della famigerata “modalità aereo”? Sembra proprio di sì.

Il mondo sta per conoscere una nuova era per i trasporti “non terrestri”. Come tutti sapranno, oggi è ancora vietato l’uso dei telefoni (smart e non) a bordo dei velivoli di linea. Il motivo è semplice: bisogna evitare i disturbi del segnale telefonico che potrebbero interferire con l’aereo stesso. Ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio viene chiesto loro di spegnere i device o di metterli in “modalità aereo”, Ovviamente sulle tratte a lungo raggio questo è sempre stato un problema e non tutti sono disposti a spendere cifre esorbitanti per usufruire del WiFi interno al mezzo. Con la nuove regole delle compagnie aeree dell’Unione Europea però, le cose stanno per cambiare.

Smartphone: non useremo più la modalità aereo?

La Commissione dell’Unione Europea si è pronunciata su questo tema: ha chiesto che alcune bande di frequenza per gli aeromobili stilati nel 2008 venissero modificate ad hoc. In prima istanza abbiamo avuto il WiFi a bordo ma con prezzi esorbitanti e con velocità imbarazzanti. Adesso con le nuove regole la musica sarà diversa. Non si dovrà più mettere il dispositivo in “modalità aereo” e si potrà usufruire dei propri dati, almeno nell’Unione Europea.

Si è parlato infatti di rimuovere questa regola; dopo il 30 giugno 2023 infatti, con lo scadere della disponibilità limitata delle bande di frequenza 5G sugli aerei, le persone potranno usufruire della propria connessione telefonica a bordo dell’aereo, facendo così telefonate, vedendo film in streaming, navigando in rete, lavorando e rilassandosi sui social. Il nuovo sistema potrà sfruttare velocità 5G (con device compatibili) inaudite con picchi di oltre 100 Mbps.

Infine, l’amministratore delegato del Comitato per la sicurezza del volo del Regno Unito, ha così riferito:

In passato c’era il timore che potessero interferire con i sistemi di controllo automatico del volo. Ciò che è stato riscontrato con l’esperienza è che il rischio di interferenza è molto ridotto. La raccomandazione è sempre stata che una volta che sei in volo, i dispositivi dovrebbero essere in modalità aereo.

