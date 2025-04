Prestazioni SUPERIORI e cam STRATOSFERICA: Redmi Note 14 Pro a 254€ su eBay

Oggi è il tuo giorno fortunato, inutile girarci intorno: il popolarissimo mid-range Android Redmi Note 14 Pro 5G è in forte sconto su eBay ad appena 254€. Infatti, al già disponibile sconto immediato del 33% se ne aggiunge uno supplementare del 5% con il codice sconto “TECHAPR25“; inseriscilo nell’apposito box in fase di acquisto per attivarlo in un istante.

Redmi Note 14 Pro 5G ha la stoffa da top di gamma: il telaio è robusto e resistente alla esposizione all’acqua e alla polvere; lo puoi utilizzare senza alcun problema in qualsiasi situazione, anche durante un acquazzone improvviso.

Redmi Note 14 Pro 5G ad appena 254€ su eBay con il doppio sconto del 38%

Frontalmente l’eccellente pannello AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione 1.5K ti sorprende con una eccellente calibrazione dei colori e una luminosità massima di 3000 nit; la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, invece, ti garantisce fluidità incredibile in ogni momento, mentre il supporto al Dolby Atmos, Dolby Vision e HDR10+ chiude il cerchio su un prodotto votato al 100% alla fruizione di contenuti multimediali.

Sotto il telaio il potente processore octa-core MediaTek Dimensity 7300-Ultra avvia in un istante qualsiasi app e ti assicura sempre il massimo della reattività e stabilità, mentre la mega batteria da 5110 mAh supporta la ricarica rapida da 45 W per ore e ore di utilizzo senza il terrore di restare a secco a metà giornata.

Redmi Note 14 Pro 5G è un camera phone di ottimo livello: il modulo fotografico è capeggiato da un sensore principale da 200 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) per foto e video sempre eccellenti da ogni punto di vista; non mancano poi tante funzioni AI (Intelligenza Artificiale) per modificare le foto in un lungo e largo.

Approfitta immediatamente di questa promozione imperdibile di eBay per acquistare il mid-range Redmi spendendo appena 254€; ricorda di aggiungere il codice sconto “TECHAPR25” nell’apposito box in fase di acquisto per attivare lo sconto aggiuntivo del 5%.