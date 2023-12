Pressa per pasta KitchenAid in super offerta a 79€ (Unieuro Specials)

La promozione Unieuro Specials prosegue. Tra le offerte di giornata segnaliamo quella che ha per protagonista la pressa per pasta firmata KitchenAid, celebre marchio che si occupa della vendita di elettrodomestici esclusivi per la cucina. Oggi è acquistabile a soli 79€, grazie al 34% di sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato di 119,99€. Ecco il link all’offerta.

Grazie a questo accessorio è possibile preparare una pasta fatta in casa genuina, con grande semplicità e riducendo di molto i tempi.

Pressa per pasta Kitchen Aid in sconto del 34% sul sito di Unieuro

L’accessorio in (s)vendita da Unieuro è compatibile esclusivamente con tutti i modelli di robot da cucina del marchio KitchenAid. Prima dunque di completare l’acquisto, assicurati di avere in casa uno dei tanti robot firmati dalla celebre azienda punto di riferimento per tutti gli amanti della cucina.

Tutto quello che devi fare per usare la pressa per pasta è collegarla all’attacco per accessori multifunzione presente sul robot da cucina e nient’altro. Le sue dimensioni sono 9,7 di larghezza, 24,6 cm di profondità e 5,6 cm di altezza.

La pressa per pasta fatta in casa di KitchenAid è in offerta a 79 euro anziché 119,99 euro, grazie al 34% di sconto nell’ambito della promozione Unieuro Specials. Se vuoi, puoi scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero da 26,33 euro al mese con Klarna e PayPal, oltre a beneficiare delle spese di spedizione gratuite, con la consegna stimata nella prima settimana di gennaio.

