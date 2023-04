Prese Smart TP LINK, rendi casa intelligente a prezzo SPECIALE

Se stai cercando un modo intelligente per controllare e gestire le luci ed elettrodomestici della tua casa questo Set 4 Prese Smart Tapo P100 di TP-Link è la soluzione che cercavi per rendere la tua casa smart e a portata di assistente virtuale.

Controlla la tua casa con facilità con il set prese smart TP-Link

Tutti abbiamo in casa un assistente virtuale Alexa o Google che ci aiuta a ricordare gli impegni e a gestire la nostra casa. Infatti ormai qualsiasi elettrodomestico o dispositivo prodotto è dotato di tecnologia smart per essere collegato agli assistenti. Per aggiungere questa funzione al proprio dispositivo, senza cambiarlo per uno nuovo, basterà semplicemente usare questo Set 4 Prese Smart Tapo P100 di TP-Link. In questo modo renderai smart tutto quello che vorrai, dallo stereo alla lampada sul comodino.

L’installazione è veramente semplice: attacca la presa alla la spina, configurala tramite l’ applicazione “TP Link Tapo” ed è pronta. Questa presa è dotata di un design ultracompatto che la rende adatta per essere utilizzata con dispositivi di diverse forme e grandezze, non avrai quindi bisogno di schuko.

Tramite l’applicazione puoi inoltre programmare l’accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi in modo automatico e impostare timer per spegnimento o accensione. Puoi anche collegarle ai tuoi assistenti virtuali per controllare le prese tramite comandi vocali. Divertiti ad usarle in tutta casa e su tutti i tuoi dispositivi, la tua casa diventerà ancora più smart e tecnologica.

