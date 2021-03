Le prese smart del brand ZooZee sono in offerta su Amazon a 29,99€, il bundle da 4 pezzi viene scontato selezionando la casella relativa al coupon da 16 euro in fase d’acquisto.

Le dimensioni compatte delle prese smart Zoozee restituiscono un ingombro minimo e non intralciano eventuali spine collegate in prossimità. Questo modello è dotato di presa Schuko e di un pratico pulsante che ne attiva e disattiva l’alimentazione manualmente. Tramite l’applicazione Smart Life è possibile impostare un timer che avvia le prese automaticamente ad una determinata ora, inoltre è possibile condividere la gestione delle prese con altri utenti, con pochi e semplici click.

Le prese smart si interfacciano con i sistemi domotici Amazon Echo e Google Home e possono essere controllate tramite gli assistenti vocali Alexa e Assistant. Per impostare questa funzione è necessario dotarsi di uno smart speaker, oggi c’è l’Echo Dot di 4a generazione è in offerta a soli 29,99€, prezzo dimezzato per la nuova versione 2020.

Una volta connesse le prese Zoozee all’app Alexa o Google Home si può collegare una lampada, una TV o un qualunque dispositivo alimentabile tramite corrente elettrica. L’apparato connesso si accenderà o spegnerà una volta impartito lo specifico comando vocale, ad esempio “Alexa accendi la stampante!” o anche “Hey Google spegni la TV”.

Oggi il kit da 4 prese è in offerta su Amazon a 29,99€, sconto interessante per una soluzione economica ed efficace per la propria smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

