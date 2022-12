Prese smart ingombranti ADDIO: 13€ per quella invisibile, è geniale (-54%)

Le prese smart sono decisamente utili, ma – siamo onesti – anche molto ingombranti. Rendo intelligente qualsiasi oggetto si alimenti con una presa elettrica, è vero, ma spesso sono difficili da sfruttare proprio perché complicati da posizionare. Il modello invisibile risolve definitivamente questo tipo di problema. Infatti, è un dispositivo geniale, che si incassa direttamente nel muro, al posto dei modelli classici.

Essenzialmente, c'è, ma non si vede: uno spettacolo.

Presa smart invisibile in gran sconto su Amazon

Super facile da installare, essenzialmente basta togliere il modello “standard” che hai a casa e mettere al suo posto lei. In pochi secondi, la configuri e abbini a Internet utilizzando l’applicazione per smartphone ed è subito pronta all’uso.

Ogni oggetto che deciderai di alimentare passando attraverso la presa smart invisibile, diventerà a sua volta intelligente. Potrai quindi accenderlo, spegnerlo e programmarlo direttamente utilizzando l’applicazione per il tuo smartphone Android e iOS. Inoltre, è perfettamente compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo spettacolare dispositivo intelligente a mini prezzo da Amazon

