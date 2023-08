Prese e mobili: la GENIALATA salvaspazio conquista Amazon (7€)

Un prodotto così semplice, ma anche così incredibilmente geniale. Questo accessorio, super economico, risolve un problema enorme: come sfruttare le prese posizionate dietro mobili e divani? Utilizzare gli adattatori in nostro possesso, spesso particolarmente ingombranti, non è una opzione. Infatti, lascerebbe uno spazio troppo ampio fra mobile (o poltrona, divano, ecc… ) e muro e non solo. Infatti, con pressioni involontarie, la presa potrebbe spezzarsi.

Sembra una questione tendenzialmente impossibile da risolvere, ma non è così: anzi. Infatti, la soluzione esiste, costa pochissimo e si installa con una operazione di fai da te banale quanto… inserire un adattatore in una presa! La logica di base è quella di innalzare il punto di collegamento, permettendo una ottima adesione al muro del mobile, grazie al design super sottile dell’accessorio.

Disponibile in formato italiano piccolo (10A) oppure grande (16A) questo utilissimo accessorio lo prendi a 7€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. C’è anche in versione con porta USB a 5€ circa. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un adattatore ultra piatto, niente più di questo. Ti permetterà di alloggiare comodamente quello che ti serve collegare, mentre mobili e divani aderiranno finalmente al muro.

Ad esempio, potrai tenere il caricatore dello smartphone nei pressi del comodino, senza che questo risulti posizionato molto in avanti.

Risolvi un fastidioso problema con un investimento infinitamente piccolo: completa l’ordine al volo su Amazon per prendere questo ottimo accessorio a 7€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.