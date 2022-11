Presa Smart WiFi a prezzo REGALO: tua a soli 7,60€ (Amazon)

Rendi domotica la tua casa con questa presa intelligente che oggi praticamente Amazon sta regalando, con uno sconto del 60%. Non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello la presa smart WiFi Aigostar a soli 7,60 euro, anziché 18,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Un’offerta decisamente vantaggiosa che ti permetterà di risparmiare sia con l’acquisto di ora, che in futuro, con i tuoi elettrodomestici collegati. Infatti potrai facilmente controllare i tuoi dispositivi in modo che si accendono e si spengano a degli orari prestabiliti. E questo anche quando sei fuori casa, grazie all’app scaricabile sul tuo smartphone.

Fai presto, prima che l’offerta finisca. I coupon sono limitati e quindi non c’è proprio tempo da perdere. Vai su Amazon, spunta il coupon, e acquista subito la presa smart WiFi Aigostar a soli 7,60 euro. Per i clienti Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

[Aggiornamento: Purtroppo sembra che il coupon sia esaurito. Nell’attesa che possa ritornare ti segnalo questa validissima alternativa TP-Link che puoi avere a soli 9,99 euro, invece che 15,99 euro.]

Presa smart WiFi Aigostar: una casa intelligente con una piccola spesa

Con questa presa smart potrai controllare tutti i tuoi dispositivi collegati senza interagire con gli interruttori. Imposta facilmente un timer e controlla in tempo reale tuoi elettrodomestici grazie all’app Aigosmart che potrai scaricare sul tuo smartphone o tablet.

Chiedi ad Alexa o Google Assistant di accendere o spegnere la lampada in salotto. O ancora, accendi il bollitore elettrico con un tap, seduto comodamente sul tuo divano, e goditi un tè caldo. Questa presa non richiede un hub in aggiunta ed è facilmente installabile direttamente alla rete WiFi di casa tua. Inoltre è realizzata con prodotti di alta qualità ignifughi ed è dotata di protezione da sovraccarico.

Questa di oggi rappresenta davvero un’offerta pazzesca. Per evitare di perdertela devi essere veloce. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la presa smart WiFi Aigostar a soli 7,60 euro, anziché 18,99 euro, applicando il coupon in pagina.

[Aggiornamento: Purtroppo sembra che il coupon sia esaurito. Nell’attesa che possa ritornare ti segnalo questa validissima alternativa TP-Link che puoi avere a soli 9,99 euro, invece che 15,99 euro.]

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.