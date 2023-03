Presa smart INVISIBILE a 12€, una genialata: torna lo sconto assurdo del 50%

Dopo che avrai conosciuto la presa smart invisibile, non utilizzerai più le altre. Il motivo è semplice: i modelli classici sono certamente parecchio utili, ma ingombrano tantissimo. Infatti, dovrai sistemarli fra la classica presa muro e l’oggetto che vuoi rendere intelligente. Il risultato è puntualmente davvero brutto esteticamente. Con questa versione, che praticamente sparisce nel muro, non ci saranno più problemi. Infatti, questo dispositivo sostituisce completamente la classica presa a muro: basterà un attimo per installarla e configurarla e sarà subito pronta all’uso. Da quel momento in poi, qualsiasi oggetto alimenterai tramite questo gadget, diventerà automaticamente intelligente.

Via libera quindi al collegamento di stufe, ventilatori, lampade, macchine del caffè, elettrodomestici vari e non solo: attacca a lei qualsiasi cosa desideri accendere, spegnere o programmare direttamente tramite applicazione per smartphone. Addirittura, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home, potrai gestire tutto semplicemente utilizzando la voce. Approfitta adesso dello sconto Amazon del 50% su questo straordinario prodotto: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Ti accaparri il dispositivo a 12€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

La presa smart invisibile è geniale: metà prezzo su Amazon

Scegli quale presa a muro vuoi rendere molto più all’avanguardia e cambiala con questo modello intelligente. Addirittura, puoi decidere di creare nuovi punti, portando la corrente elettrica esattamente dove ti serve. Insomma hai diverse possibilità di installazione a disposizione: se sei pratico di questo genere di operazioni puoi farlo in autonomia, altrimenti sarà sufficiente l’aiuto di un elettricista. Dopo averlo installato, in pochi minuti potrai completare la configurazione del dispositivo. Da quel momento in poi, non ti resterà che sfruttarne il potenziale.

Collega alla presa smart invisibile gli oggetti che desideri rendere intelligenti, quelli per i quali desideri avere una piena gestione da remoto. Tramite applicazione per smartphone, oppure utilizzando la voce, potrai accenderli o spegnerli. Ancora, a disposizione avrai anche la possibilità di programmare accensione e spegnimento, così da far funzionare tutto in automatico.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento: spunta il coupon in pagina, risparmia il 50% e porta a casa l’utile gadget a 12€ circa pena. Le spedizioni, se sei abbonato ai servizi Prime, sono assolutamente veloci e gratuite. Scegli in fretta, si tratta di un’occasione a tempo super limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.