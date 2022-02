Presa smart che collega QUALUNQUE cosa ad Alexa, prezzo SHOCK

Casa intelligente ma con pochi elettrodomestici collegati? Non avere più paura di rendere la tua abitazione all'ultimo grido soprattutto quando puoi puntare su un prodotto come la presa smart che in un secondo ti fa archiviare i tuoi obiettivi. Ne esistono numerose sul mercato, ma questa ha un prezzo da fare invidia: funziona alla perfezione e te la porti a casa con soli 11,99€ con l'offerta in corso su Amazon.

Presa smart: una rivoluzione a tutti gli effetti in casa tua

Ti sembrerà pure un prodottino semplice, tant'è vero che il suo utilizzo non richiede alcuna conoscenza specifica eppure al suo interno ha un'intelligenza incredibile. Ti basta pensare che se la colleghi a un elettrodomestico lo rende praticamente smart nel giro di un secondo, quindi capisci perché è così speciale?

Tu la usi come se fosse un po' un adattatore: la metti tra la corrente e la presa effettiva del dispositivo che vuoi collegare e poi fa tutto lei. Grazie al WiFi comunica con l'intera rete e rende i tuoi prodotti utilizzabili mediante smartphone ma anche con gli assistenti vocali, ad esempio con Amazon Alexa.

In questo modo tutta la famiglia sblocca funzioni aggiuntive come:

il controllo remoto per via di un tap sullo smartphone o con la voce;

e la programmazione dei periodi di attività;

Pensa che il suo potenziale si eleva all'infinito: ha persino una luce notturna integrata che se vuoi utilizzi a tua completa comodità.

Acquista al volo questa presa smart su Amazon a soli 11,99€ grazie alla promozione in corso, è già economica di suo ma così è proprio da prendere al volo. Grazie ai servizi Prime garantiti la ricevi a casa senza spendere neanche un euro in più e in uno o due giorni.