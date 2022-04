Perché una presa intelligente può migliorare la tua casa

Oggi viviamo la nostra vita scandita da un ritmo frenetico. Il tempo sembra non bastare mai e le cose da fare, invece di diminuire, aumentano nel tempo. Come se non bastasse, i momenti che vorremmo dedicare al nostro relax vengono spesso interrotti da qualcosa. Esiste però un piccolo strumento capace di migliorare la nostra casa: si chiama presa intelligente.

Casa è il luogo dove ci riposiamo, il nostro angolo per stare in famiglia e dove possiamo essere pienamente noi stessi. Casa è un ambiente che dovrebbe essere realizzato su misura per noi, ma a volte sembra che far questo richieda troppo denaro. In realtà, con pochi euro, è possibile trasformare il nostro ambiente di vita in un luogo smart.

La soluzione, come dicevamo, è affidarsi alla cosiddetta presa intelligente. Si tratta di un dispositivo minuscolo che va inserito in una qualsiasi presa di casa prima di un qualsiasi dispositivo elettronico. Ciò permetterà di controllare quest’ultimo solo con l’utilizzo della voce.

Scopriamo quindi perché una presa intelligente può migliorare molto la tua casa. Tra l’altro lo fa senza nemmeno dover spendere una fortuna, ma con soli pochi euro. Amazon Smart Plug è la soluzione a soli 24,99 euro che, abbinata un Echo Dot a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro, rende la tua casa smart.

Presa intelligente: 5 buoni motivi per averne in casa più di una

Fondamentalmente esistono 5 ottimi motivi per avere in casa più di una presa intelligente. La sua funzionalità non solo rende tutto più smart, ma permette anche di svolgere molte delle faccende in totale comodità, anche a distanza.

Collegando una presa intelligente, o più di una, nella presa di corrente e all’Echo Dot di Amazon, avrai 5 benefici nella tua vita per te, ma anche per la tua famiglia, migliorando il tuo stile spendendo veramente poco: