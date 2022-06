Presa intelligente e colleghi tutto ad Alexa e Google (9€)

Se in casa vuoi collegare qualche prodotto ai tuoi assistenti vocali ma non è compatibile, non ti preoccupare che in un secondo puoi risolvere. Spendi poco ed hai la soluzione a portata di mano con la presa intelligente di TP LINK che su Amazon è in promozione,

Apri la pagina e completa l’acquisto per portarla a casa con 9,99€. Come si usa? In modo semplicissimo ma che ti svolta l’intera casa.

Le spedizioni non sono un problema, se hai Prime sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Presa intelligente firmata TP Link: che te lo dico a fare, una certezza

Questa presa intelligente da utilizzare è semplicissima. La colleghi alla spina di corrente e la utilizzi un po’ come se fosse un adattatore, infatti una volta che colleghi il dispositivo che vuoi rendere smart non devi far nient’altro.

A prova anche di utenti poco esperti, riesce a rendere compatibile proprio quell’elettrodomestico che volevi sia con Amazon Alexa che con Google Assistant. Quindi, mi pare ovvio, che sblocchi il controllo vocale. Ma tutto qua? Assolutamente no.

Hai a disposizione anche il controllo da remoto se su un dispositivo Android o iOS scarichi l’applicazione gratuita. In più puoi dare vita a vere e proprie programmazioni e accensioni gestite da lontano per simulare, ad esempio, la tua presenza in casa.

Semplice come vedi, non richiede alcuna componente aggiuntiva.

Acquista la tua presa intelligente firmata TP Link e vai sul sicuro, a soli 9,99€ è un vero affare. Per completare l’acquisto al volo, collegati su Amazon proprio ora. Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

