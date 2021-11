Powerbank Wireless da 10000mAh a PREZZO FOLLE (-10 euro)!

La powerbank wireless realizzata da Charmast non ti offre solo un'efficiente modalità di ricarica rapida ma, per tutti i device compatibili, ti libera dall'ingombro dei cavi mediante cui collegare l'apparecchio.

Charmast powerbank wireless: pura potenza al tuo servizio

La tecnologia avanzata della batteria ai polimeri di litio consente una ricarica con o senza fili per il tuo smartphone e per tutti i dispositivi dotati dello standard Qi wireless. Uscita a 10W per Samsung, Huawei ed altri telefoni Android; uscita a 7.5W per iPhone.

Le ventose in nano-silicone assicurano la massima stabilità in fase di ricarica, evitando che i tuoi apparecchi con superficie particolarmente liscia possano andare incontro a cadute accidentali. La porta USB-C bidirezionale supporta sia l'entrata che l'uscita veloce. Potrai quindi ricaricare smartphone e tablet con Power Delivery (PD) e Quick Charge (QC3.0), ben 3 volte più velocemente rispetto a quanto siano in grado di assicurare le altre porte, con una potenza massima di 18W.

