Powerbank ULTRATERRENO e infinito per smartphone e non solo

Questo powerbank è una vera manna dal cielo: te lo porti dietro ed hai sempre a disposizione una capacità assurda che ti alimenta smartphone e non solo ovunque ti trovi. Già è un'occasione con solo il primo sconto, ma se spunti il coupon in pagina approfitti anche di un extra che fa scendere il prezzo finale a soli 21,99€. Occasione da non perdere soprattutto se il tuo dispositivo sta iniziando a fare le beffe.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Powerbank senza limiti: te lo porti sempre dietro

Con delle dimensioni così ridotte averlo sempre in tasca non è un problema. Praticamente sta nel palmo di una mano ma a te non cambia nulla perché in termini di prestazioni è eccellente. Infatti, come ti ho detto prima, ti mette a disposizione almeno due ricariche complete di emergenza.

Il suo potenziale non si esaurisce a questo: ha tre uscite che utilizzi in contemporanea. Sai che significa? Che alimenti tre dispositivi alla volta per risparmiare tempo ma avere comunque il massimo.

Conta che ha persino un display LED con cui ti avvisa dalla carica rimanente così non hai brutte sorprese. Ma ancora non ho finito di parlare di lui, mamma mia, ci sono così tante cose da dire. Hai presente quando sei da qualche parte e lo stai utilizzando? Non ti impiccia minimamente perché, oltre alle sue dimensioni già citate, ha un supporto integrato che ti fa bloccare lo smartphone in verticale o in orizzontale. Morale dalla favola? È anche uno stand utilissimo.

Attiva al volo il coupon in pagina e acquista questo powerbank da 10000 mAh compatibile con ogni marchio a soli 21,99€ su Amazon. È proprio quello di cui hai bisogno e costa pochissimo con tanto di spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime.