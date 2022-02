Powerbank piccolo come un accendino ma POTENTE come una BOMBA (9€)

Hai bisogno di una carica in più? Da oggi ce l'hai a portata di tasca con questo powerbank senza limiti che ti salva quando meno te lo aspetti. Piccolo quanto un accendino, al suo interno tiene nascosta una centrale elettrica che ti regala una ricarica completa su qualunque dispositivo senza scendere a compromessi. Ti direi allucinante, ma una volta che scopri che costa appena 9,89€ lo fai al posto mio.

Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime, tu spunta la casella del coupon, mi raccomando.

Powerbank minuscolo con una potenza incredibile: non è un sogno

Sarà pure rosa confetto ma chi se ne frega quando hai la possibilità di spendere poco e avere un prodottino così geniale. Che poi il rosa va di moda, Sanremo non lo hai visto?

Concentrandoci su di lui, da dirti ho veramente poco se non è che è fantastico. Ha una capacità di 5000mAh che basta e avanza persino per lo smartphone più avanzato sul mercato. Lo attacchi e lui fa la sua magia in quattro e quattr'otto. Ovviamente lo puoi utilizzare con qualunque dispositivo tu abbia eh, quindi non risparmiarti con smartwatch, wearable, tablet e così via.

Ti faccio sapere che ha anche un LED incorporato diviso in sezioni: ognuna rappresenta una tacca di energia che hai a disposizione così quando la vedi spenta sai già quanto ne rimane.

Geniale nel vero senso della parola e persino a buon prezzo.

Spunta immediatamente il coupon per ricevere a casa questo fenomenale powerbank minuscolo a soli 9,89€. Non te ne penti e non ne fai a meno quando sei fuori casa per lunghe ore. Con Prime attivo sul tuo account le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.