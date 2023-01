PowerBank MagSafe per iPhone: tanta potenza, poca spesa (-30%)

Un powerbank da 10000mAh con tecnologia MagSafe. È la proposta del giorno di Amazon su questo accessorio per iPhone che, se applichi il coupon che trovi in pagina, puoi pagare subito con uno sconto del 30%. Questo ti permetterà di pagarlo ad un prezzo molto vantaggioso e lo riceverai a casa praticamente subito grazie alla spedizione Prime.

Le comodità del powerbank MagSafe da 10000mAh in offerta

Questo PowerBank da 1000mAh è indubbiamente comodo dato che lo porti letteralmente sempre attaccato al tuo iPhone grazie alla tecnologia MagSafe. L’accessorio supporta la ricarica rapida wireless ad alta potenza e ti permette di caricare o mantenere sempre attivo il tuo smartphone anche dopo una lunga giornata.

Il dispositivo è stato progettato esclusivamente proprio per iPhone ed è compatibile anche con le custodie magnetiche certificate per gli smartphone della mela morsicata. Pesa solo 192 grammi ed ha dimensioni ridotte: con cordino incluso, è facile da portare con sé e non lo sentirai nemmeno.

Il prezzo in offerta è di soli 25 euro grazie allo sconto del 30% applicato in fase di pagamento. Ricorda che devi farlo tu prima di procedere con il completamento dell’ordine: lo trovi direttamente in pagina. Basta una spunta.

