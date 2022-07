Powerbank in vacanza: 5 modelli a meno di 30€ per tutte le esigenze

Il powerbank, in grado di offrire una pronta ricarica allo smartphone, può salvarti la vacanza in un sacco di contesti. Sei in ferie, è normale stare tutto il giorno fuori casa e ritrovarsi i dispositivi a secco di energia. Con un dispositivo come questo, risolvi in un attimo.

Il panorama dei caricatori portatili però è ampio, fin troppo ampio. Quale scegliere allora, strizzando l’occhio al budget e alle proprie esigenze? Dai un’occhiata alla mia selezione di 5 modelli, tutti economici, ma di qualità. Con meno di 30€ puoi portare a casa quello perfetto per te.

Powerbank in vacanza: la guida per scegliere quello giusto

C’è chi ha bisogno di più energia, chi desidera che si più compatto, chi potrebbe prediligere addirittura l’energia solare. Ce ne sono davvero di tutti i tipi e prezzi. Quelli presenti nella mia lista sono tutti disponibili su Amazon.

Il primo modello è semplicemente un classico. Dimensioni e peso nella media e una buona dimensione della batteria. A disposizione hai 20.000 mAh, due porte per la ricarica contemporanea di due dispositivi e anche una piccola torcia. Nel momento in cui te lo segnalo, puoi prenderlo a 18€ circa appena spuntando il coupon in pagina prima di completare l’ordine.

Il secondo modello è un super premium del celeberrimo brand Baseus. Sempre con 20.000 mAh a disposizione, in questo caso hai il supporto alla ricarica rapida da 20W e puoi ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente senza rinunciare alla velocità. Unico compromesso: peso e dimensioni, non è dei più piccoli, ma per avere potenza e prestazioni, è un compromesso al quale bisogna scendere. Attualmente, puoi portarlo a casa a 29,69€: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne.

Il terzo modello è quanto di più slim ci possa essere, ma attenzione: non si tratta del solito caricatore portatile, super piccolo, ma anche super poco potente. In questo caso, a disposizione hai 9.000 mAh in un oggetto che sta in un palmo di mano e non solo. Infatti, sebbene abbia una porta di ingresso USB per ricaricare qualsiasi dispositivo, c’è un cavo integrato con uscita Lightning. Se devi ricaricare il tuo iPhone, non servono altri cavetti. Con la promozione del momento puoi accaparrartelo a 19,99€, basta spuntare il coupon in pagina per approfittarne.

A seguire, un modello di powerbank molto particolare, perfetto per chi odia portare in giro cavi e cavetti. Questo dispositivo non solo ha una batteria da 20.000 mAh – e supporta anche la ricarica rapida – ma integra anche 4 cavetti per tutte le esigenze. MicroUSB, USB C, Lightning e USB A: ricarichi praticamente qualsiasi cosa serva. In questo momento, puoi portarlo a casa a 26€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne.

Per finire, un ottimo modello per chi ha deciso di andare in campeggio, si muove in camper oppure è solito fare escursioni. Questo caricatore portatile integra un pannello solare: puoi ricaricarlo semplicemente appoggiandolo allo zaino, mentre sei in marcia, ad esempio. Inoltre, è anche dotato di torcia d’emergenza. Anche in questo caso, 20.000 mAh a disposizione e ricarica contemporanea di due dispositivi. In promo, lo porti a casa a 29,99€ appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite.

Come vedi, c’è un powerbank da portare in vacanza per ogni esigenza e prezzo. Grazie alle promozioni Amazon non è necessario investire un patrimonio e lo ricevi comodamente a casa in pochi giorni. Hai scelto il tuo preferito?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.