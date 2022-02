Powerbank ILLIMITATO: ricarica tutto wireless più e più volte

Un powerbank con una capacità del genere è tanta roba. Poi in offerta a questo prezzo non può che essere un affare da concludere al volo, letteralmente. 26,95€ spuntando il coupon in pagina e te lo porti a casa per averlo sempre a portata di mano e sfruttarlo nel momento del bisogno.

Non ci sono altre parole per descriverlo se non come illimitato: hai circa 5/6 ricariche allo smartphone in una sola volta.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Powerbank con ricarica wireless: tuo ora o mai più

Dimensioni compatte nonostante la carica che ti regala e portabilità ai massimi livelli per averlo sempre con te. Questo powerbank con ricarica wireless è un toccasana soprattutto se ti piace stare spesso in giro anche per più di un giorno di seguito.

Praticamente riesce a ricaricare in media uno smartphone 5 o 6 volte perché ha una capacità complessiva di 26800mAh che sono tantissimi. Conta che un telefono ne ha in media 4000 ma dipende un po' dai modelli. In ogni caso tu sappi che puoi utilizzarlo con qualunque dispositivo perché è vero, ricarica in modalità wireless, ma ha anche due uscite USB e una Type C per il massimo della comodità.

Cos'altro dirti se non che è completamente intelligente e sicuro: al suo interno ha una serie di protezioni che evitano surriscaldamenti, corto circuiti e sovraccaricamenti. In più supporta a pieno la ricarica rapida per il massimo della comodità.

Acquista al volo questo powerbank su Amazon a soli 29,65€ spuntando al volo il coupon in pagina. Le spedizioni sono completamente gratuite e immediate per te che sei abbonato Prime.